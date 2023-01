Udinese | Sottil | «Giocato a viso aperto | ma poco attenti sul gol»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le parole didopo la sconfitta: «Noi ci siamo rialzati e potevamo fare il gol. Questo gol finale ha rovinato una partita all’altezza» Ai microfoni di Dazn, Andreaha parlato dopo Juve. MATCH – È stata una partita giocata aed equilibrata. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo alto e aggressivo. Loro venivano da sette vittorie consecutive senza prendere gol. Noi siamo restati noi stessi, poi loro hanno alzato il ritmo e noi abbiamo retto bene anche con chi è entrato. Ci siamo anche rialzati, sullo 0-0 bisogna essere più cattivi negli ultimi metri. Ma la mia sensazione è che fossimo in partita, anche sesul gol subito DIFFICOLTA’ – Avevano questo blocco basso e serrato, non ci hanno permesso coi quinti di fare i cross ...

Il tecnico dell'è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko contro la Juventus: "Partita giocata a viso aperto, equilibrata, siamo stati alti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la Juventus è ...Sul finale di primo tempo si rivede la squadra diche con Walace impegna Szczesny che non ... ma la conclusione dell'argentino viene respinta dalla difesa dell'. Juventus più ... Udinese, Sottil in conferenza: "Deulofeu non ci sarà con la Juve, ecco quando torna" Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juventus-Udinese 1-0, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La sconfitta matura nel finale e sa di beffa, ma il tecni ...TORINO, 07 GEN - La Juventus continua a scalare la classifica, ma Allegri cerca di non alimentare i sogni. "Il Napoli viaggia a ritmi infernali, al momento possiamo solo fare il nostro lavoro con un p ...