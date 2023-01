Udinese | Lovric | «Un peccato aver perso questa partita» – ?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le parole in esclusiva diin zona mista dopo la sconfitta dell’: «Dobbiamo essere più precisi sotto porta»ha parlato in esclusiva nella zona mista dopo la sconfitta dell’contro la Juve. Di seguito le sue parole. «Alla fine è un granche abbiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, non è mai facile giocare qua a Torino contro la Juve. Un granper il risultato. La pausa è stata importante per recuperare quei giocatori infortunati e adesso siamo completi, manca solo Deufoleu. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo continuare a lavorare e la prossima settimana vogliamo tornare a vincere. Dobbiamo essere più precisi sotto porta». L'articolo proviene da ...