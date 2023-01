Ucraina | Zelensky sul cessate il fuoco di Natale | «Tutto falso | avremo la pace solo quando riusciremo a cacciarli» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) «Il mondo è stato ancora una volta in grado di vedere oggi quanto siano false le parole di qualsiasi tipo che provengono da Mosca». Così il presidente ucraino Volodymyrnel suomessaggio serale alla Nazione commenta la tregua, ormai agli sgoccioli, annunciata dal Cremlino in occasione delortodosso e mai rispettata, con accuse reciproche da entrambe le parti. «I russi hanno parlato di un presuntoilma la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine», ha chiarito il presidente. «l’espulsione degli invasori dalla terrasignificherà il ripristino della sicurezza e della. Stiamo lavorando per questo e l’aiuto dei nostri partner è diretto a questo, questo è ...