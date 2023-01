Ucraina | Zelensky sospende cittadinanza a preti filorussi Russia | “Satanismo”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato su Telegram la decisione del presidente ucraino Volodymyrdire laa 13 sacerdoti della Chiesa ortodossafedeli al patriarcato di Mosca.A diffondere la notizia della sospensione, l’agenzia di stampa Ukrinform, che ha visto il decreto firmato dae che non è stato reso pubblico, in quanto contiene informazioni personali. Tra i destinatari c’è il metropolita Ionafan di Tulchyn e Bratslav, che ha anche passaporto russo ed è accusato di tradimento. Nella lista il vicario della stessa diocesi, il vescovo Serhiy di Ladyzhyn. L'articolo proviene da Italia Sera.

...del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito 'satanismo' la decisione di Volodymyrdi sospendere la cittadinanza di 13 sacerdoti della Chiesa canonica ortodossa. Lo ...Gli 007 di Kiev hanno condotto perquisizioni in alcune chiese. 'Trovato materiale ...Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della chiesa ortodossa ucraina che fanno capo al Patriarcato di Mosca: lo riferisce l’agenzia Unian. Il decreto ...21.40 Kiev,Usa:nuovi aiuti militari per 3mld Gli Stati Uniti daranno nuovi aiuti militari per 3 miliardi di dollari all'Ucraina, fornendo in particolare blindati da combattimento di fanteria di tipo B ...