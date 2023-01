Ucraina | Zelensky | “Nuove armi da Usa | carri | missili e droni”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti dagli Stati Uniti per il nostro Paese”. E’ quanto annuncia nel suo consueto video serale su Telegram il il presidente ucraino Volodymyr, ricordando di aver fatto per questo una lunga “maratona diplomatica” con tanto di visita negli Stati Uniti. “Siamo riusciti a portare la cooperazione nella difesa con i partner Occidentali a un nuovo livello”. “Questi sono i risultati dei nostri colloqui. Avremo i veicoli Bradley che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.e munizioni, in particolare quelli ad alta precisione. Nuovi”. Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato che forniranno all’veicoli corazzati per il trasporto di personale, i primi veicoli da combattimento di fanteria ...

L', la Proxy - War degli USA,. Il 2023 nelle Mani di Dio. L'articolo La NATO fornisce alle forze armate ucraine della "ferraglia" proviene da Blondet & ......per 3mld Gli Stati Uniti daranno nuovi aiuti militari per 3 miliardi di dollari all', ... "Fantastico regalo di Natale", ha commentato,"Insieme agli Usa ci avviciniamo a una vittoria ..."E' stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti dagli Stati Uniti per il nostro Paese". E' quanto annuncia nel suo consueto video serale su Telegram il il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricor ...La tregua unilaterale del presidente russo Vladimir Putin è stata un flop annunciato. Meno di un’ora dopo l’entrata in vigore del cessate-il-fuoco per il Natale ortodosso, l’Ucraina ha attaccato tre v ...