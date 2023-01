Ucraina | Natale ortodosso sotto le bombe La tregua non è mai iniziata

- Il Cremlino, secondo l'intelligence di Kiev, starebbe preparando una mobilitazione di altri 500 mila coscritti. Annunciata una conferenza internazionale, a marzo a Londra, sui crimini di guerra ......di dollari La tregua invocata da Vladimir Putin e rifiutata da Kiev in occasione delortodosso che cade nei giorno del 7 gennaio sembra non alterare l'andamento della guerra in. ...Il cessate il fuoco unilaterale annunciato dalla Russia in occasione del Natale ortodosso non sarebbe stato rispettato, con i combattimenti che hanno continuato a protrarsi sul suolo ucraino. A ...La nascita del Salvatore infonda speranza e conforto, ispiri passi concreti che possano condurre alla fine dei combattimenti e alla pace“. Il Pontefice fa gli auguri di Natale agli ortodossi con un pe ...