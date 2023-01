Ucraina | la tregua per il Natale ortodosso vacilla | raid su Kherson e Donbass

(Di sabato 7 gennaio 2023) Kiev – Sembrare il cessate il fuoco inproclamato dal presidente russo, Vladimir Putin, in occasione del. Secondo il vice capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Kyrylo Tymoshenko, alcuni missili hanno bersagliato una caserma dei pompieri a, nel sud del Paese. Testimoni, inoltre, riferiscono di colpi d’artiglieria sparati dalle posizioni dei filo-russi nel Donetsk, mentre il governatore ucraino di Luhansk, Serhiy Haidai, ha sostenuto che sono stati lanciati 14 missili dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. Mentre più fonti parlano di violazioni dellada entrambe le parti, la Difesa di Mosca assicura tuttavia che l’esercito russo continuerà a rispettare il cessate il fuoco. “Nonostante il fuoco di artiglieria delle forze armate ...

