Ucraina | la tregua natalizia ortodossa è solo una finzione | la primavera dirà come finisce la guerra

(Di sabato 7 gennaio 2023) Trecentodiciotto giorni di, di carneficine, di distruzioni, devastazioni, stupri, di bombardamenti indiscriminati sulle infrastrutture civili: laimposta dal Cremlino ha sconvolto l’Europa e il mondo, ma ha anche rivelato al mondo le debolezze del regime putiniano, gli orrori e gli errori: quello, per esempio, di aver puntato sulle divisioni degli occidentali, mentre il conflitto scatenato il 24 febbraio dello scorso anno ha avuto invece l’effetto opposto. Per non parlare, in queste ultime tragiche settimane, dell’inattesa resistenza, malgrado la quotidiana tempesta di fuoco dei missili di Mosca che si abbatte sul martoriato territorio ucraino, con l’evidente strategia russa di fiaccare il morale della popolazione e di portarla alla disperazione. Non sta funzionando. Quella di Kiev è una resistenza militare ...