Ucraina | la tregua di Natale non ferma gli attacchi russi Il governo britannico | «A marzo conferenza sui crimini di guerra»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il cessate il fuoco, deciso unilateralmente da Vladimir Putin per ladelortodosso, sembra non trovare riscontro al di lì della dichiarazioni ufficiali. Le forze russe – ha riportato su Telegram Yaroslav Yanushevich, governatore della regione, citato da Ukrinform – hanno bombardato la regione di Cherson 39 volte nel giro di 24 ore, provocando una vittima e sette feriti. Non si è fatta attendere la contro-replica di Mosca: «L’esercito ucraino anche oggi, giorno delortodosso, ha violato il cessate il fuoco offerto dallaa, bombardando la città di Donetsk, città del Donbass occupata e annessa dai, con almeno 10 missili da lanciatori multipli». Ad afrlo sono le autorità dell’autoproclamata repubblica di Donetsk su Telegram, citate dall’agenzia russa ...

