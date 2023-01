Ucraina | i Paesi Nato accelerano su nuove armi a Kiev La richiesta degli Stati Uniti all’Italia | “Mandate lo scudo anti-missile”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ila fornitura diall’e da Washington arriva unaprecisa a Roma. Mentre la Germania, tra le polemiche interne, si è impegnata a spedire a40 carri da difesa Marder e la Francia ha annunciato l’invio di corazzati da ricognizione AMX-10 RC – veicoli su ruote, veloci e silenziosi, con un cannone calibro 105 mm – gli Usa hanno pronto un nuovo pacchetto da 3 miliardi di dollari. E in questi giorni stanno sollecitando gli alleati a impegnarsi rapidamente per supportare Volodymyr Zelensky nella guerra di resistenza all’invasione della Russia. Proprio di questo hanno parlato il consigliere per la Sicurezza nazionale americana Jake Sullivan e Francesco Talò, il consigliere diplomatico della premier italiana Giorgia Meloni, in un ...

Start Magazine

L'idea non piacque per niente al papa Giovanni Paolo II, che appena fu possibile rimise in piedi le strutture cattoliche in Russia e neiex - sovietici, a cominciare dall', a cui Kirill ......militare resa possibile anche grazie alle forniture di armi deiNato, che in questi giorni hanno annunciato nuovi invii di materiale a Kiev. Gli Stati Uniti consegneranno infatti all'50 ... Cosa ne sarà dell'Europa centro-orientale dopo la guerra in Ucraina Secondo: la Russia deve lasciare i territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea'”. First Il cessate il fuoco è in vigore dalle 12 (ora di Mosca) fino alla mezzanotte. È iniziata la treg ...La decisione francese di dare all’Ucraina corazzati da ricognizione AMX-10 RC, veicoli su ruote, veloci e silenziosi, con un cannone calibro 105 mm, ha costretto anche il cancelliere Olaf Scholz a rom ...