Ucraina e Russia | la “tregua” del Natale ortodosso | le accuse reciproche | tunnel senza uscita

(Di sabato 7 gennaio 2023) Roma, 7 gen –“si beccano” anche nel(che a differenza di quello cattolico, si festeggia il 7 gennaio). E laproposta dal presidente russo Vladimir Putin si trasforma in una tragica, forse involontaria buffonata, tra stop realmente avvenuto, poi smentito e controaccusato da Kiev, fino alla ripresa “regolare” delle ostilità., ladimai avvenuta Siamo a 318 giorni di guerra, come ricorda Tgcom24. E non si vede l’ombra di una fine, nonostante qualche suggestione nelle scorse settimane abbia sottlineato le possibilità di un accordo tra le parti in coincidenza con il triste anniversario del primo anno di conflitto, ovvero il prossimo 24 febbraio. Fantasie appunto, miste ...

RaiNews

... attualmente, secondo le stime di Kiev, i soldati russi mobilitati contro l'ammontano a 280 mila. Skibitsky ha osservato che ci vorranno circa due mesi allaper addestrare ed ...... Fabbri svela il nuovo piano di Putin Intanto inl'allarme anti - aereo è scattato poco ... L'ufficio di presidenza, per bocca del suo vice capo Kyrylo Tymoshenko, ha accusato ladi aver ... La tregua che non c'è: accuse incrociate tra Mosca e Kiev - Zelensky: cooperazione su difesa con partner è a un nuovo livello - Zelensky: cooperazione su difesa con partner è a un nuovo livello Intanto in Ucraina l’allarme anti-aereo è scattato poco dopo il presunto inizio della tregua a Kiev e in altre zone del Paese. Annuncio giunto dopo qualche ora che il Patriarca Kirill, capo della Chie ...Guerra in Ucraina, le notizie del 7 gennaio 2023. Il conflitto non si ferma, nonostante il cessate il fuoco unilaterale di Putin del quale Kiev (e l'Ue) non si è fidata. E infatti ...