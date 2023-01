Ucciso l' attivista Lgbtq+ Edwin Chiloba | il suo corpo è stato trovato dentro una cassa di metallo

Vanity Fair Italia

14.45 Kenya,diritti Lgbtqi+ Un leader del movimento Lgbtqi+ in Kenya, Edwin Chiloba,è stato trovato morto in una cassa di metallo lungo la strada nella contea di Uasin Gishu. Chiloba,che era ...E, da ultimo, le ondate di freddo estremo e le nevicate innaturali che in Giappone hanno17 ... con regolare mandato, da 6 carabinieri (per ciascun), che hanno sequestrato telefonini e ... Kenya, ucciso l'attivista Lgbtq+ Edwin Chiloba Il leader del movimento Lgbtq+ è stato trovato senza vita dentro una cassa di metallo abbandonata lungo una strada a 40 km dalla città di Eldoret, nella Rift Valley, in Kenya. Arrestato un sospetto ...In Kenya un leader del movimento Lgbtqia+, Edwin Chiloba, è stato trovato senza vita all'interno di una cassa di metallo lungo la strada Kipenyo-Katinga, nella contea nord orientale di Uasin Gishu. Te ...