Tv | il Concerto dell’Epifania programma più visto in seconda serata nel giorno della Befana

(Di sabato 7 gennaio 2023) Questa mattina una bella notizia ha inorgoglito l’intera macchina organizzativa28.ma edizione del: diversi quotidiani nazionali hanno sottolineato il “risultato notevole”, in termini di ascolti TV, conseguito dallo spettacolo andato in onda dal Teatro Mediterraneo di Napoli, che, con una media di 819.000 spettatorie uno share del 13,4% (+3% rispetto al 2022), è stato iltelevisivo più seguitodel 6 gennaio, considerando l’orariomessa in onda ed i temi affrontati. Un cast d’eccezione, accompagnato dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, ha conquistato gli italiani, che ieri hanno preferito trascorrere le ultime ore ...