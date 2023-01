Tufino | danneggiata la statua di San Bartolomeo | denunciato 27enne

(Di sabato 7 gennaio 2023) Undi origini egiziane è statoin quanto ritenuto responsabile del danneggiamento dellaraffigurante San, in provincia di Napoli. Nel Napoletano, la notte del 3 gennaio scorso, nella piazza Felice Esposito di, ignoti hanno danneggiato laraffigurante San. Un danneggiamento con la frantumazione delle mani e

La Repubblica

La notte del 3 gennaio scorso nella piazza Felice Esposito di Tufino ignoti avevano danneggiato la statua raffigurante San Bartolomeo. Un danneggiamento con la frantumazione delle mani e del volto della statua per lo sconcerto dell'intera comunità. Tre giorni di indagini per i carabinieri che hanno portato, nella giornata dell'Epifania, all'individuazione dell'autore del gesto.