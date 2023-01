TS – Vialli | la Juventus e la fotografia con la Champions simpaticamente odiata VIDEO

(Di sabato 7 gennaio 2023) 2023-01-06 22:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: “Chissà se Gianlucaci perdonerà per l’utilizzo di quella, dove ‘quella’ è chiaramente quella di Roma ’96, quando lui alza al cielo la Coppa dei Campioni”. Inizia così ilmessaggio del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, che racconta il retroscena di un’intervista all’ex capitano bianconero. “Un momento glorioso della storia juventina e forse anche il momento più alto della sua carriera calcistica. E quella foto infatti lui aveva iniziatoa odiarla. Mi aveva stupito spiegandomelo in un’intervista che per altro sarebbe stata illustrata esattamente con quella foto visto che l’argomento era lae ...

Tutto Juve

L'ex capitano dellaGiorgio Chiellini è intervenuto in collegamento con Sky Sport per ricordare Gianluca, scomparso questa mattina dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Queste le parole ...È il ricordo di Lucache a fine giornata in video su Sky gli dedica Alessandro Del Piero, compagno dal 1993 al 1996 nellacampione d'Italia e d'Europa. "Insieme a Roberto Baggio è ... Guardalá (Sky Sport): "Domani la Juventus ricorderà Vialli in maniera importante" Con un post su Facebook, Marco De Marchi ha voluto ricordare l'amico Gianluca Vialli, con il quale ha condiviso anche una stagione alla Juventus:.L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto in collegamento con Sky Sport per ricordare Gianluca Vialli, scomparso questa mattina dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas ...