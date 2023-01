Trump si intesta l'elezione del neo speaker McCarthy. E sui social diventa virale la foto della sua telefonata ai ribelli

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) «Grazie Kevin, è stato un grandissimo onore!». È il primo messaggio di DonalddopodiCamera Usa in risposta a un video in cui il neoeletto ringrazia pubblicamente l’ex presidente per il suo ruolo. «Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa. È stata una bellissima cosa da vedere. Storica!», scrivein un post sul suomedia Truth. I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ— Kevin(@) January 7, 2023 Intanto, èta, con oltre 10 milioni di visualizzazioni su Twitter, ...