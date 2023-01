Truffa online ai danni di uno studente veneto | nei guai cinque campani

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocittadini residenti ina, di età compresa tra i 20 ed i 75 anni, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri quali presunti autori di unacommessa on line aidi unodi Riese Pio X (Treviso). Secondo una pratica piuttosto frequente, gli indagati avrebbero inviato alla vittima un’e-mail con un link da utilizzare per porre rimedio a fantomatici malfunzionamenti del suo servizio di home banking. Ottenuti i codici di accesso itori si sarebbero appropriati di circa 2 mila euro depositati sul conto corrente della persona raggirata. Le persone identificate sarebbero gli autori di un’altra quindicina di truffe consumate dallo scorso maggio con lo stesso schema in, Lazio ed Emilia ...