Troppo lontano L' Italia dà un porto ai migranti | le Ong si lamentano lo stesso

ilGiornale.it

da San Siro infatti sono arrivate 4 sconfitte nelle ultime 7 trasferte , decisamenteper una squadra che deve rimontare sulle prime. Non ci sono precedenti in A , mentre l'ultima volta ...... entra in campo Nico Gonzalez, dopo l'infortunio che lo aveva costretto a restaredai campi ...match Di fronte due squadre che puntano a ritrovare successo e sorriso dopo un periodo non... "Troppo lontano". L'Italia dà un porto ai migranti, le Ong si ... Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ancona alla Ocean Viking che in mattinata aveva soccorso 37 migranti al largo della Libia. “Il porto è 1.575… Leggi ...Nicolò Zaniolo e la Roma, un rinnovo che si fa sempre più in salita: ecco dove può giocare in Italia dalla prossima estate ...