Tricolore | Meloni | Ricucire ciò è strappato e tornare protagonisti nel mondo

Leggi su agi

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - "ciò che è, riannodare i fili del nostro stare insieme, riscoprirsi comunità: è questa la strada che intendiamo seguire per liberare le energie migliori della Nazione e rendere l'Italia ancor più protagonista in Europa e nel". Giorgiaricorre all'immagine di una donna intenta a rammendare un, ritratta da Cafiero Filippelli, per celebrare l'anniversario della bandiera nazionale. "Un'immagine straordinaria - sottolinea il presidente del Consiglio - metafora del nostro impegno quotidiano". E a Reggio Emilia, dove nel 1797 nacque il, è cominciata già la cerimonia, con il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani. "Consacrata nella Costituzione, la Bandiera è il simbolo dell'Unità nazionale, racchiude i valori di libertà, ...