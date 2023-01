(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Si celebra oggi il 226° anniversario della ‘Giornata Nazionale della Bandiera’,della nostra Patria. Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, proclamando la Costituzione della Repubblica Cispadana, innalzarono il primorosso bianco e verde a bande orizzontali, bandiera della loro. Sotto questi colori, con questi sentimenti, i nostri avi, nei decenni successivi, si batterono per realizzare l’d’Italia. Sotto questa bandiera si compirono le gesta del Risorgimento”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio. “Ilaccompagnò la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della Repubblica, costituisce ildella ...

"Sotto questa bandiera si compirono le geste del Risorgimento", prosegue, evidenziando che "ilaccompagnò la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della ...Per il presidente della Repubblica Sergioil"costituisce il simbolo della unità e indivisibilità del Paese e di quel patrimonio di valori e principi comuni solennemente sanciti ... Tricolore, Mattarella: "Simbolo di unità e indivisibilità del Paese" "Si celebra oggi il 226° anniversario della 'Giornata Nazionale della Bandiera', simbolo della nostra Patria. Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di ...