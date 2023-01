Tre uomini e una panchina a Odessa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 gennaio 2023), dal nostro inviato. Misha, Michail Poizner, è un uomo estremamente serio, e come succede ha il gusto dell’aneddoto e del witz. Quando, fresco laureato in ingegneria marittima, fece per lavoro il giro dei porti dell’Estremo oriente sovietico, si trovò spesso in situazioni singolari. Dopo l’Istituto del Trasporto marittimo non aveva mai vissuto solo: badava a ogni cosa sua madre. In quei dormitori remoti doveva fare tutto da solo. C’era gente di età fra i 22 e i 40 anni. “Bevevano tutti, io no. Quando non lavoravo, studiavo. Finii la scuola di immersione subacquea – anche ora guido un gruppo di immersione. Improvvisavano spesso feste, non partecipavo, non avevo tempo. Io ero l’unico di, e l’unico ebreo. Una sera ero al ristorante con un collega a Chukotka, sopra la Kamchatka, di giorno era osteria, di sera ristorante. La città era quasi ...