Traffico Roma del 07-01-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi resta intenso ilsulla A1Napoli code tra Anagni e la diramazione diSud in direzione della città e proseguendo sulla diramazione altri da Torrenova a raccordo anulare anche in centro ilè intenso su via del Muro Torto in direzione del Lungotevere è sullo stesso Lungotevere dall’isola Tiberina Ponte Cavour verso ponte Flaminio a Ponte Regina Margherita e Ponte Sisto in direzione di Testaccio si concluderà domani domenica 8 gennaio il piano per la mobilità per le feste ancora per questo fine settimana circolano le due linee gratuita e free 162 così come la linea 100 estensione dell’orario della ZTL fino alle 20 al centro storico e al Tridente così sarà anche domani dalle 6:30 alle 20 da lunedì consueto orario per i ...