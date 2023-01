Traffico Roma del 07-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondiin aumento sulla rete viaria della capitale Ci sono code a tratti sulla A1Napoli tra Colleferro e la diramazione in direzione della città proseguendo sulla diramazione altri file da Torrenova al Raccordo Anulare sullo stesso raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra via Tuscolana e Lanina è in carreggiata interna tra Tuscolana e d’appia si sta in fila anche il tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio alla tangenziale est in centro ilè intenso su via del Muro Torto in direzione del Lungotevere sullo stesso Lungotevere dall’isola Tiberina a Ponte Cavour in direzione di ponte Flaminio andiamo a Torre Maura momentaneamente chiusa per un incidente Viale Bruno Rizzieri tra via Walter ...