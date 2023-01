Traffico Roma del 07-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Luceverdeper ritrovati in studio Tiziana Raimondi ilsulla principale rete viaria della capitale attenzione su via Salaria Dov’è la polizia locale segnala un incidente Ci sono code tra la tangenziale e via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo anulare e all’esquilino lavori di potatura interessano anche oggi via Merulana per tanto fino alle 17 è chiusa tra Piazza San Giovanni e via Manzoni non si escludono ripercussioni lungo le strade circostanti deviazioni per numerose linee di bus e si concluderà domani domenica 8 gennaio il piano per la mobilità per le feste ancora per questo fine settimana circolano le due linee gratuita e free uno è free due così come la linea 100 estensione anche del orario della ZTL fino alle 20 al centro storico e al Tridente E così sarà anche domani dalle 6:30 alle 20 mentre da lunedì consueto orario è ...