Traffico Roma del 07-01-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionecomplessivamente è scorrevole in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare mie sulle altre autostrade circolazione di nuovo regolare sulla Pontina già penalizzata da un incidente avvenuto poco prima di Castelno Trigoria in direzione di Latina ora non ci sono più problemi code persulla Cassia tra all’Olgiata la Giustiniana Tomba di Nerone Mentre una polizia locale Ci segnala un incidente sulla Salaria dove ci sono code tra la tangenziale via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo ripercussioni e code sulla tangenziale però è l’uscita per corso Trieste la Salaria in direzione Stadio Olimpico altro incidente allanina in via Domenico Baccarini nei pressi di via ...