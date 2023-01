Traffico Roma del 07-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione Buongiorno si mantiene Sostanzialmente è scorrevole ilsulla rete viaria al cittadina nessun impedimento sul Raccordo Anulare quindi ne sulle autostrade ma ci sono code sulla Cassia Travel Olgiata la Giustiniana e Tomba di Nerone mentre sulla Salaria abbiamo code per un incidente dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale la polizia locale C’è ancora un incidente in via Antonio Musa l’altezza di via Siracusa ci troviamo a ridosso di Villa Torlonia altro incidente alla Borgata Finocchio sulla Casilina nei pressi di via Prataporci evitabili le ripercussioni all’esquilino lavori di potatura interessano anche oggi via Merulana fino alle 17 chiusura della strada tra Piazza San Giovanni Viale Manzoni non si escludono e ripercussioni lungo le strade circostanti deviazioni per numerose linee bus lavori di ...