Tra gli anelli di congiunzione delle ere Draghi e Meloni | spicca la realizzazione delle fasi Pnrr programmate da Draghi e dalle competenze dei suoi ministri

(Di sabato 7 gennaio 2023) di Claudio Quintano La sintesi del quadro Stiamo convivendo queste feste con eventi complessi per portata e per negatività, mai capitati dall’ ultimo conflitto mondiale che fini negli anni ’40. Tutti in un rapido succedersi, dai connotati nuovi, non prevedibili sullo sfondo di un conflitto russo-ucraino, a sua volta arrivato ad oggi da tempi lontani di alternanza di politiche di “cattura e ricattura” dei Governi dei Paesi ex comunisti dopo la caduta del muro di Berlino. La faticosa approvazione di una manovra finanziaria della compaginesecondo alcuni giustamente considerata sfilacciata dal costo accollatosi per la crisi politico-costituzionale ed energetica (gas ed elettricità) imperniata sullo strumento della “tutela delegata”, da parte di un Governo nuovo, figlio di una rinnovata elezione della compagine del legislativo dopo ...