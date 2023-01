Tour de Ski 2023 oggi | 15 km mass start Val di Fiemme | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 7 gennaio 2023), sabato 7 gennaio, prosegue ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo: in Val di(Italia) va in scena la15 km in tecnica classica.femminile alle 11.45,maschile alle 13.30. Sono 102 gli iscritti complessivi e l’Italia schiererà in totale 12 atleti. In campo femminile le iscritte sono 40, provenienti da 14 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 4 azzurre: Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Cristina Pittin. In campo maschile gli iscritti sono 62, provenienti da 18 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 8 azzurri: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Giovanni ...

La Gazzetta dello Sport

Simone Mocellini ha conquistato il terzo posto nella sprint in tecnica classica maschile alde- valido anche per il circuito di Coppa del mondo - , in Val di Fiemme. Una vera e propria impresa quella del ventiquattrenne trentino, primo azzurro di sempre a riuscire a collezionare ...TESERO . E' Johannes Høsflot Klæbo a vincere la quinta tappa deldein val di Fiemme nella sprint in tecnica classica. Il norvegese ha centrato la quinta vittoria su cinque. Dietro si piazzano Halfvarsson e Simone Mocellini , il giovane finanziere di ... Mocellini fa il Pellegrino: terzo in volata nel Tour de ski in Val di Fiemme Il norvegese vince anche la sprint e mette una ipotetica sul Tour de Ski, Mocellini è splendido terzo mentre Pellegrino esce ai quarti ...Simone Mocellini ha conquistato uno splendido terzo posto nella sprint in tecnica classica andata in scena in Val di Fiemme. L’azzurro è stato eccezionale in questo appuntamento del Tour de Ski ed è r ...