Torino | Juric | “Gara dura contro la Salernitana | obiettivo principale resta la salvezza”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ivan, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023la: “Mi aspetto una. Affronteremo un’ottima squadra. Non mi piace avere undefinito per la stagione. Ovviamente non possiamo pensare di tenere il passo delle grandi perché non possiamo paragonarci a loro per mille ragioni. Possiamo però cercare di migliorare e fare sempre il massimo. L’la, ma io voglio migliorare la squadra il più possibile“. “il Verona la squadra mi è piaciuta, ha dimostrato maturità in unanon facile. C’è da lavorare, ma spero che si riesca a mantenere ...