TOP10 EVENTI | DOMINA AMADEUS | IL RE MIDA DELLA TV | TRA CAPODANNO E LOTTERIA ITALIA

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tutto quello che tocca diventa oro.festeggia una prima parte di stagione con ascolti straordinari: Soliti Ignoti ferma il pubblico su Rai1 ogni sera con i picchi del Parente Misterioso, Arena 60 70 80 90 si è confermato un perfetto mix di canzoni e leggerezza. Che dire poi delle Feste appena concluse? Oltre 5 milioni per “L’Anno che verrà”, il tradizionaledi Rai1, con picco del 54% a mezzanotte e il botto di share dei “Soliti Ignoti”. Per trovare un dato migliore – ovvero sopra il 29% di share medio – bisogna andare al 6 gennaio 2009, ultima puntata di “Carramba” con Raffaella Carrà. SERATE EVENTO: CLASSIFICA AUTUNNO E FESTE 1 R1 L’ANNO CHE VERRÀ 5.032.000 36,88 2 R1 SOLITI IGNOTI4.813.000 28,66 3 R1 STANOTTE A MILANO 3.420.000 ...

OA Sport

Rugby con il Peronie molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. L'offerta sportiva di ... i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, glisportivi ...Il suo ministro degli Esteri, l'arcivescovo Gallagher, ha riconosciuto che glidella scorsa settimana hanno cambiato la situazione, per consentire potenzialmente al pontefice attuale di ... Sport in tv oggi (sabato 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming I migliori album e musicisti, ma anche fatti e cambiamenti del mondo della musica durante l'anno appena concluso ...Oggi, sabato 7 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, slittino e bob, il Tour d ...