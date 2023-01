TikTok | le fake news e gli ostacoli al diritto di voto

Leggi su linkiesta

Rodolfo Hernández, candidato settantasettenne alle elezioni presidenziali colombiane dello scorso giugno, ha preso un tale slancio grazie ai suoi video sui social media da arrivare a un soffio dall'ottenere la carica più importante del Paese. In questi video Hernández scherzava davanti alla telecamera sulla sua età e si metteva in posa con folle di giovani sostenitori, trasmettendo messaggi populisti contro la corruzione e ottenendo milioni di like dagli ammiratori. Alla fine, Hernández ha perso al ballottaggio con Gustavo Petro, l'ex ribelle che è diventato il primo presidente di sinistra del Paese. Ma è comunque riuscito a ottenere il 47,35 per cento dei voti a fronte del 50,42 per cento del vincitore. Noto come il ...