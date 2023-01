The Batman è il film rivisto più volte del 2022

(Di sabato 7 gennaio 2023) Theè risultato essere ilpiùdel; sembra proprio che Matt Reeves abbia creato un universo narrativo estremamente attraente. Thedi Matt Reeves è risultato essere ilpiùin assoluto dell'anno. A riportare questa informazione è stato Letterboxd, community cinematografica, definendola la pellicola "Most Obsessively Rewatched" del. Un traguardo importantissimo per una storia che rilancia il personaggio in solitaria dopo circa un decennio. Questo risultato deriva dai dati raccolti fra i milioni di utenti che utilizzano Letterboxd, dimostrando che Theè stato visto molte piùrispetto al Top Gun: Maverick di Tom Cruise, ad Everything Everywhere All at Once e altri ...

