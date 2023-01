Tennis | l’Italia va in finale di United Cup e nella notte sfiderà i favoritissimi Usa

(Di sabato 7 gennaio 2023)batte la Grecia e va inalla prima alla edizione dellaCup una sorta di Coppa Davis uomini e donne con due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio misto. Il torneo si sta disputando a Sydney.è stata ripescata in semicome migliore delle seconde e ha beccato la Grecia. Non c’è stato bisogno di ricorrere al doppio misto. Ieriha chiuso la prima giornata sul 2-0 forte della straordinaria vittoria di Martina Trevisan sulla greca numero 6 del mondo Sakkari. È stata la vittoria che ha deciso l’esito della sfida. Musetti ha agevolmente battuto 6-1 6-1 Sakellaridis. Oggi la giornata è cominciata con la sfida tra Berrettini e Tsitsipas vinta ancora una volta del greco che ha rimontato e ha chiuso in tre ...

IlNapolista

Alla 'Ken Rosewall Arena', nell'Olympic ParkCentre di ...in Australia - GUARDA Domenica 8 gennaio (dalle 3 di notte in)... 'È un momento speciale: è fantastico aver portatoin ...E' finale perdopo il successo per 4 - 1 sulla Grecia nella sfida di ... Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park... Tennis, l'Italia va in finale di United Cup e nella notte sfiderà i ...