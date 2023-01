Tennis | le Finali giocate dall’Italia | 15 precedenti e 5 successi tra Coppa Davis e Fed Cup | domani c’è la United Cup

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Italia affronterà gli USA nella Finale dellaCup 2023, la neonata competizione per Nazionali diche coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri si sono esaltati in questo torneo misto in scena sul cemento australiano e sono riusciti a farsi largo, raggiungendo l’atto conclusivo che andrà in scena domenica 8 gennaio a Sydney. La formazione guidata da coach Vincenzo Santopadre se la dovrà vedere con la corazzata a stelle e strisce: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti cercheranno la magia contro Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Jessica Pegula, Madison Keys. Sarà la 16ma finale che l’Italia disputerà in una manifestazione per Nazionali. L’Italia ha disputato settedi(il torneo maschile): ne ha perse sei e vinta una (nel 1976, 4-1 contro il Cile ...

