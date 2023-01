Tendenze primavera-estate 2023 | incappucciata

Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 gennaio 2023) Chi non ricorda la leggendaria Grace Jones negli altrettanto leggendari abiti griffati Alaïa? Quel fascino così irresistibilmente Eighties torna, in una formula tutta nuova, oggi in passerella. Con cappucci integrati agli abiti, che incorniciano misteriosamente il viso