(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo una parentesi skinny, in pieno mood anni Novanta, lead essere folte e, come piacciono a tante famose che non hanno mai ceduto alla tentazione di cambiare look. L'arcata a tutto volume, del resto, è un evergreen, parola di esperto

Vanity Fair Italia

Tipicamente lungo fino al mento per enfatizzare ed esaltare gli zigomi, il French bob è un taglio a bassa manutenzione, spesso caratterizzato dalla frangetta che segue le. Si può ...Nello specifico, il trend più preciso in questaè quella del blob che si ferma all'altezza ...ma elegantissimo che senza dubbio incornicia il viso reso ancora più grintoso dalle... Tendenza sopracciglia 2023: tornano le brows bold, spesse e definite Le skinny brows, le sopracciglie sottili anni Duemila, sono tornate di moda e non piacciono proprio a Aurora Ramazzotti: “Perché non impariamo ...Applicazioni e trucco gioiello hanno raggiunto un nuovo livello: ecco gli "accessori per il viso" lanciati dalle passerelle della prossima ...