Temperature di 1 | 15 gradi sopra la media | l' Italia mai così bollente 

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Il caldo anomalo di questi giorni fa seguito ad un 2022 che si classifica ora ufficialmente come l'anno più bollente mai registrato prima incon una temperaturasuperiore di 1,15e la caduta del 30% di precipitazioni in meno, rispetto allastorica del periodo 1991-2020. è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla banca dati aggiornata Isac Cnr che rileva ledal 1800. L'anomalia climatica - sottolinea la Coldiretti - è stata più evidente nel norddove la temperatura è stata superiore addirittura di 1,37lamentre il deficit idrico è stato del 40% con pesanti effetti sull'ambiente, sull'agricoltura ma anche sul turismo della neve e sullo smog nelle città. Gli effetti sono evidenti ...

AGI - Agenzia Italia

