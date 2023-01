Teleriscaldamento | il prezzo «bloccato» vale 144 euro in 3 mesi

Cisl Brescia

Inoltre abbiamo abbassato l'Iva sul pellet da 22 al 10 per cento e messo un tetto aldel gas. come a Santo Stefano di Cadore, dove ilserve non solo le strutture pubbliche ......COSA HA DETTO BESSEGHINI Al Corriere della Sera Stefano Besseghini ha detto appunto che 'il... come la realizzazione delle reti dio l'incentivo alle fonti rinnovabili) nelle ... Adiconsum: da A2A la conferma del blocco al prezzo del ... Calcolatrice alla mano, secondo chi ha fissato i prezzi, il risparmio è intrigante: 144 euro per la «famiglia tipo», distribuiti sui primi tre mesi dell’anno nuovo (quindi quasi 50 euro al mese). Tant ...È quanto previsto dalla Legge di Bilancio approvata dal governo entrata in vigore a gennaio. Buone notizie anche per chi utilizza il pellet la cui iva scenderà dal 22% al 10%.