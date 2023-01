(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) –costa aitaliane laper ladel telefono? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dae capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell’ente in relazione ...

Adnkronos

Quanto costa a Regioni e città italiane laQuanto spendono per la bolletta del telefono A rivelarlo un report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del ...Inoltre, per i nuovi clienti in regalo 12 mesi di Amazon Prime, mentre chi è già cliente mobile dell'operatore otterrà uno sconto di 4 euro sul canone mensile della, pagando di fatto ... Telefonia fissa, ecco quanto spendono Regioni e città per la bolletta Spesa telefonia fissa | La Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana ha stilato la classifica dei costi sostenuti da Regioni e capoluoghi ...L'amministrazione figura tra quelle con performance "intermedie". Le più virtuose sono Basilicata, Toscana e Lombardia ...