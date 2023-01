Tali e Quali 2023 | puntata speciale stasera su Rai 1

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prende il via sabato 7 gennaio a partire dalle ore 21.25 “”, il varietà di Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che nel corso di cinque puntate darà spazio a imitatori dilettanti scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Padrone di casa, come sempre, Carlo Conti. Dunque, sulla scia del grande successo di “Tale e Quale Show”, il nuovo anno inizia con un programma che darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, vere eccellenze che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e a due giudici speciali la talentuosa Alessia Marcuzzi e il grande Teo Teocoli con un magnifico Celentano) e di affrontare lo ...