Tali e Quali 2023 | come partecipare ai casting?

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Da sabato 7 gennaiosu Raiuno torna, il programma spin-off di Tale e Quale Show, sempre condotto da Carlo Conti in prima serata. Particolarità di questo spin-off, giunto alla seconda edizione, sta nel fatto che ad esibirsi nelle imitazioni siano imitatori non professionisti e non famosi. Il meccanismo resta più o meno lo stesso del format originale: undici concorrenti, ogni sera, si esibiscono imitando cantanti famosi e si sottopongono al giudizio della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da vari ospiti ed imitatori. In tutto le puntate sono cinque: alla quinta, e quindi nel finale, accedono i primi due classificati delle puntate precedenti, per aggiudicarsi il titolo di Campione di questa edizione. Non mancherà anche quest’anno l’Ascensore, da cui gli aspiranti ...