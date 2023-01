Tacchinardi | «Vialli ha dato tanto alla Juve e all’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Alessio, ex giocatore dellantus, ha parlato a Tuttosport per ricordare il suo compagno GianlucaAlessio, ex giocatore dellantus, ha parlato a Tuttosport per ricordare il suo compagno Gianluca. Le sue dichiarazioni: «La foto di Luca che solleva la Coppa per i tifosintini è tutto. Ma io penso che ci sia un’altra foto emblematica: l’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Haa quella Nazionale. Immagini che resteranno indelebili. Lo guardavo in televisione e me lo sono ritrovato accanto. Mi ha accudito in tutto e per tutto. Per noi rimarrà l’unico, clamoroso capitano». L'articolo proviene da Calcio News 24.