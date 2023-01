(Di sabato 7 gennaio 2023) Un, forse il più efficace, per sfatare uno dei pochidella carriera di José Mourinho. L'arma segreta dello Special One ha un nome e cognome: Salvatore, ildel portoghese che ...

La Gazzetta dello Sport

Un amuleto, forse il più efficace, per sfatare uno dei pochidella carriera di José Mourinho. L'arma segreta dello Special One ha un nome e cognome: Salvatore Foti, il vice del portoghese che finora non ha mai fallito nelle occasioni in cui è stato ...... le pressioni non sono certo un. Nella prima parte di stagione lo spagnolo, protagonista di 4 ... Il Real Madrid è decisamente contento della parabola di Brahim, valorizzato da. La ... Tabù Pioli Mou si gioca l'amuleto Foti: con il vice quattro successi su quattro