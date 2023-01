Tabellone Wta Adelaide 2 2023 | quattro top-10 al via | forfait di Swiatek e Pegula

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildel Wta 500 di, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città australiana. Igadopo le fatiche accumulate in United Cup annuncia il suoall’ultimo minuto, così il suo posto da “prima” giocatrice del seeding lo prende la numerodel mondo Caroline Garcia. Insieme alla polacca ha rinunciato anche Jessica, lei ancora impegnata a Sydney con Team Usa. Campo partecipanti di assoluto livello, con tutte giocatrici tra le prime 25 del ranking mondiale e un buon numero di top-10. Nessuna azzurra al via, con Martina Trevisan rimasta fuori di poche posizioni e Camila Giorgi eliminata nelle qualificazioni. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA ...

SPORTFACE.IT

La prima testa di serie delè la ceca Marie Bouzkova, n.24. ORDINE DI GIOCO TABELLONI 7 gennaio 2023Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classificaCOPERTURA TV MONTEPREMI500 ADELAIDE 2 2023 PRIMO TURNO - 6.910 (1 punto) SECONDO TURNO - ... Tabellone Wta Adelaide 2 2023: quattro top-10 al via, forfait di ... Nel cuore della notte italiana è scattato il primo turno delle qualificazioni del torneo Adelaide International II, il secondo dei due consecutivi di categoria WTA 500 in programma ad Adelaide (Austra ...Il tabellone del Wta 500 di Adelaide 2 2023, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città australiana.