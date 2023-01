SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 7 gennaio 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Idell’deldi, 7. La combinazione: 17, 41, 54, 60, 67, 86. Jolly: 51. Superstar: 12. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati realizzati dodici ‘5’, che vincono 30.293 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 345,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Today.it

, LA COMBINAZIONE 17 54 60 67 41 86 Numero Jolly 51 Numero SuperStar estratto 12 10ELOTTO, IVINCENTI 11 17 18 23 25 28 30 33 35 40 45 47 50 62 77 78 80 83 85 88 Numero oro 11 ...Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 idel, del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).del Lotto: BARI: ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 7 gennaio 2023 I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca ...Terzo appuntamento settimanale con il Superenalotto, stasera il jackpot riparte da 344.000.000 euro, continua a crescere il record assoluto nella storia del concorso. Riparte la caccia alla ...