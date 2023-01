Superbonus al 90% | cosa cambia nel 2023 e tutte le regole da conoscere fino al 2025

Lavori Pubblici

... per il quale è stata disposta la proroga fino al 2024; l'Ecobonus al 50%, rimasto invariato al setaccio della Manovra; il, ossia la variante con detrazione al%, incappata però in ...A chi spettano e quanto valgono, le novità del 2023 Per i condomini lo sgravio scende al% a meno che, come ha stabilito il governo negli ultimi giorni del 2022 con un emendamento alla ... Superbonus 90% e unifamiliari: niente più detrazione per le unità collabenti La manovra 2023 ha cambiato il superbonus, con l’agevolazione scesa dal 110 al 90%. Ma questa non è l’unica modifica: per le villette unifamiliari arrivano i nuovi requisiti, lo sconto barriere è fino ...Parliamo, come detto, degli interventi su abitazioni unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo (per un riepilogo generale si veda anche: Superbonus, ecco come ...