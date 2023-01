Stranger Things 5 | ecco quanto verranno pagati i protagonisti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Secondo una relazione del collettivo di reporter freelance Puck, il cast diavrebbe finalizzato gli accordi per il cachet degli episodi della quinta e ultima stagione; in particolare sappiamo, mentre circola maggior riservatezza perriguarda i comprimari. Una premessa è però necessaria; secondo la relazione, alle trattative non avrebbe partecipato Millie Bobby Brown, insottoscrittrice di un separato accordo di prelazione con Netflix, legato alla saga di Enola Holmes e al film “The Electric State” diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Secondoriportato da Puck, la somma totale destinata ai salari degli attori per...

Open

Un altro caso di vita che imita l'arte. E sappiamo che a Hollywood accade spesso. Noah Schnapp , l'interprete di Will Byers nella serie di successo di Netflix, ha fatto coming out dichiarandosi gay , con un video postato su TikTok . "Sono più simile a Will di quanto pensassi", ha scritto l'attore diciottenne facendo riferimento a quanto ...... è stato utilizzato sinora in 27 produzioni, fra film e serie anche di grande o grandissimo successo, come Spider - Man: No Way Home , la stagione 4 dio The Umbrella Academy . È ... Il coming out su TikTok di Noah Schnapp di Stranger Things: «Sono gay. La mia famiglia mi ha detto: "Lo sapevamo ... Noah Schnapp, che nella serie dei record di Netflix interpreta Will Byers, personaggio che proprio nell’ultima stagione inizia a mostrare di nutrire sentimenti che vanno oltre l’amicizia per Mike Whee ...Con un video su TikTok, l'interprete di Will Byers ha detto di essere gay, proprio come il suo personaggio nella serie Netflix.