Strage di Erba | trovato morto in casa l' avvocato Manuel Gabrielli | legale dell' unico sopravvissuto

(Di sabato 7 gennaio 2023) E’ statonella suadi Novedrate in provincia di Como, l’, 47 anni, con studio a Seregno, iscritto al foro di Monza che fu ildi Mario Frigerio ,...

Corriere Milano

E' stato trovato morto nella sua casa di Novedrate, in provincia di Como, l'avvocato Manuel Gabrielli , 47 anni, che fu il legale di Mario Frigerio , unico sopravvissuto alladinel 2006 e morto nel 2014. A trovare nel garage di casa il corpo senza vita, venerdì sera, la moglie, che ha subito dato l'allarme: ma purtroppo era già tardi. L'avvocato lascia anche ...L 'avvocato, 47 anni, fu il legale di Mario Frigerio, unico sopravvissuto delladi. Era ormai troppo tardi quando la moglie ha trovato il corpo e lanciato l'allarme. Sul posto sono ... Manuel Gabrielli, trovato morto nel box di casa l'avvocato di Mario Frigerio, l'unico scampato alla strage di Erba Aveva 47 anni, a trovarlo la moglie nel garage della loro casa in provincia di Como. La procura ha disposto l'autopsia ...L’avvocato Manuel Gabrielli è stato trovato morto nel garage di casa a Novedrate, in provincia di Como: a trovarlo la sua compagna ...