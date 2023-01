Stefania Orlando | “Smarrita per la fine del mio matrimonio”

(Di sabato 7 gennaio 2023) La conduttrice ha annunciato la separazione dal marito Simone Gianlorenzi a settembre 2022: entrambi hanno capito che fosse impossibile andare avanti, pur essendo ancora in buoni rapporti. L'articolo proviene da DireDonna.

Today.it

parla della fine del lungo matrimonio con Simone Gianlorenzi e confessa di essersi sentita persa. Lunga confessione disulle nozze finite con Simone Gianlorenzi . La ...... il tabellino Sambuceto: Di Donato, Brattelli J., Silvestri,(44' st Carminelli), Ranieri (... Porrini, Scarpantonio, Branciaroli, Shima,. All. Vagnoni. Arbitro: Di Florio (Lanciano). ... Stefania Orlando: "Smarrita dopo la fine del matrimonio, credevo di invecchiare con Simone" Grande Fratello Vip, l'ex concorrente confessa: "Sono stata un po' egoista" Nelle scorse settimane ha spiazzato tutti l'annuncio di Stefania Orlando della ...Stefania Orlano ha bisogno di altro tempo per essere amica di Simone Gianlorenzi, il suo ex marito Stefania Orlando era sicura che con suo marito Simone Gianlorenzi sarebbe invecchiata, invece è finta ...