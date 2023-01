Stefania Orlando e la nuova vita da single | «Sono carica | vivo la vita giorno per giorno Il mio ex? Ecco cosa penso»

Today.it

La nota showgirlha raccontato in una mini intervista concessa alla rivista DiPiù, il suo Capodanno del cuore. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip non potrà mai dimenticare quello trascorso nel ..., dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, sta pian piano riprendendo in mano le redini della sua esistenza. Non solo da un punto di vista sentimentale, anche sul piano ... Stefania Orlando: "Smarrita dopo la fine del matrimonio, credevo di invecchiare con Simone" L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si è raccontata a proposito della fine del suo matrimonio. Ecco cosa ha rivelato.L'ex gieffina racconta un episodio: "Ecco cosa ho fatto presa dall'euforia" La nota showgirl Stefania Orlando ha raccontato in una mini intervista ...